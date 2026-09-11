رئيس مياه الغربية يوجّه بتعزيز ثقافة السلامة.. ويتابع تدريب العاملين بفرع السنطة

تابع اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فعاليات البرنامج التدريبي الأسبوعي لفرع الشركة بالسنطة، والذي يستهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل الآمن مع طبيعة الأعمال بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار اهتمام الشركة المستمر بتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين.

تحرك تنفيذي عاجل

وتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ تدريب عملي للعاملين بمحطات المعالجة، على أسس النزول الآمن والعمل داخل الغرف والأماكن المغلقة، وإجراءات تأمين بيئة العمل، والتعامل السليم مع المخاطر المحتملة، واستخدام وسائل ومهمات الوقاية والسلامة المهنية، وذلك بمحطة رفع صرف صحي السنطة 6.

وأكد رئيس مياه الغربية أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات الشركة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وعدم تنفيذ أي أعمال داخل الأماكن المغلقة إلا بعد التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة والتأمين اللازمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار إلى أن البرامج التدريبية الدورية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة لتطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وأمان، بما ينعكس بصورة مباشرة على استدامة وانتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.