كاميرا وكتب وراديو.. جولة خاصة داخل استراحة الرئيس الراحل محمد السادات.. فيديو

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، جولة خاصة داخل استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بسانت كاترين.









وقال وليد طلب، مدير عام استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس الراحل كان يفضل استراحته بمنطقة سانت كاترين لكى يكون فى قلب الوادى المقدس، لافتًا إلى أن الرئيس كان يحرص على الحضور فى زيارات متعاقبة، خاصة فى العشرة الأواخر من رمضان للاعتكاف والتأمل فى مناظر الجبال الخلابة والوادى المقدس.









وأضاف وليد طلب، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أوصى بدفنه فى الوادى المقدس بجانب استراحته، وقبل استشهاده كان قد أوصى بإنشاء ممجع للأديانا لسماوية بسانت كاترين.











وأشار إلى أن الزعيم الراحل محمد أنور السادات كان قارئا للكتب، وله العديد من الكتب فى الاستراحة، وراديو وتليفزيون وبايب وكاميرا الخاصة به، حيث كان يحب التأمل فى هذا المكان وكان يحضر للاستراحة على فترات متقاربة للاستراحة دومًا لكى يصفى ذهنه ويتأمل.









وأوضح أن الرئيس السادات اختار منطقة سانت كانت لكى تكون مقرا لاستراحته نظرًا لتنوعها البيئى والدينى، حيث إنها مذكورة فى الأديان السماوية الثلاثة، منوهًا إلى أنه كان يستقبل الرؤساء والضيوف فى تلك الاستراحة.



