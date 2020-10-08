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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:06 م
يورو 2020
يورو 2020
عبدالله هشام
تقام اليوم الخميس ، الموافق 8 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والتصفيات المؤهله ليورو 2020 . 

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس ، 8 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

جورجيا - روسيا البيضاء .. السادسة مساء .. beIN Sports HD 2
النرويج - صربيا .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 4
أيسلندا - رومانيا ..التاسعة الا ربع ..beIN Sports HD 7
بلغاريا - المجر ..التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 6
إسكوتلندا - الكيان الصهيوني .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 13 EN
البوسنة والهرسك - إيرلندا الشمالية .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 1
سلوفاكيا - إيرلندا .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 5
مقدونيا الشمالية - كوسوفو .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 10

الدورى المصري 
أسوان - حرس الحدود .. الخامسة والنصف .. ON Time Sports 2 HD
الزمالك - وادي دجلة ..  الثامنة مساء .. ON Time Sports 1 HD 

دورى القسم الثاني المصري 
غزل المحلة - بيلا 
مالية كفر الزيات - المنصورة 
ألعاب دمنهور - الرجاء 
دكرنس - بلدية المحلة
الحمام - الأوليمبي 
فاركو - أبو قير للأسمدة
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