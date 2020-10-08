قرش ضخم يطارد راكب أمواج.. وهذا ما حدث

في لحظة توقف القلب، حاول راكب أمواج أن ينجو بحياته في الوقت المناسب، حيث تفادي هجوم سمكة القرش ببضع بوصات فقط، بينما يندفع الوحش البالغ ارتفاعه 8 أقدام عند قدميه في الماء.









نجح "مات ويلكينسون" بصعوبة في تجنب هجوم سمك القرش أثناء ركوب الأمواج بالقرب من بالينا، على الساحل الشمالي لـ "نيو ساوث ويلز" في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









التقطت عدسات الكاميرا اللحظة المرعبة التي يقترب فيها الوحش من راكب الأمواج، وقال راكب الأمواج: "سمعت صوت خفيفًا خلفي، نظرت إلى الوراء ولم يكن هناك شيء، ثم نزلت طائرة الإنقاذ بدون طيار وقالت إن هناك سمكة قرش خطيرة في المنطقة".









وأكمل: "لقد جاء القرش نحوي من الأمام ثم دارت في الخلف وأخذت تحرك في ساقي، ثم قررت في اللحظة الأخيرة أن أسبح بسرعة شديدة".









قال ويلكينسون: "ربما كان سمكة قرش بيضاء صغيرة أو سمكة قرش ثور أو برونزي، وكان طوله حوالي 8 أقدام، بدا أنه كان أطول مني ببضعة أقدام".









قال الشاب البالغ من العمر 32 عامًا إن هذه التجربة لم تكن مثل أي شيء شعر به من قبل، على الرغم من ركوب الأمواج بالقرب من أسماك القرش في الماضي، وأضاف: "أشعر أنني محظوظ للغاية".



