بدء الدراسة فى 5 مدارس جديدة بالبحر الأحمر

اعلن هشام منير، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن المديرية بدأت في الإستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم التأكيد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل المدارس، وكذلك كيفية تطبيق الحفاظ علي التباعد الاجتماعي والنظافة العامة والتطهير والتعقيم المستمر عند دخول المدارس بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه بها.

وأضاف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه جاري عمل قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلاب حتى يكون هناك اتصال مباشر وسريع في أي موقف، بالإضافة إلى تدشين حجرة عزل في كل مدرسة المدرسة مع تحديد شخص يكون منسق صحي بالمدرسة وإرسال بياناته لمديرية الصحة والسكان، وتفعيل التقرير اليومي من الإدارات التعليمية ورفعها للمديرية.

وأكد منير، علي جاهزية تنظيف المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد، والتنويه على ضرورة عقد إجتماع بالموجهين ومديري المدارس يرأسه مدير الإدارة التعليمية للإستعداد للعام الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الإنترنت والمنصة التعليمية وتفعيل مجموعات التقوية منذ بداية العام الدراسي الجديد والإهتمام بالصيانة وتفعيل لجنة اللامركزية، وكذلك دراسة موقف الكتب المدرسية والتأكد من وصولها المدارس.

من جانب آخر أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن توافر جميع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى النظافة بجميع مدارس مدن المحافظة حفاظا على صحة الطلاب، كما تم عمل صيانة بسيطة وشاملة، وتوفير الكتب الدراسية للمراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية، مع توفير الأجهزة والأدوات اللازمة بها .

كذلك أكد فى تصريحات صحفية، الإطمئنان على توافر خدمة الإنترنت بالمدارس ، والتواصل مع المصرية للإتصالات لدعم خدمة الإنترنت بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لما سيمثلة من أهمية كبيرة تمكن الطلاب المادة العلمية من تلقى المقررات من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأداء الاختبارات للمرحلة الثانوية.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أنه تم تسليم 5 مدارس جديده لتبدأ بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بسعة 99 فصل بتكلفه تصل إلى 33 مليون جنيه، كما يتم الآن إنشاء مدرستين تسع 33 فصل بتكلفه 16.4مليون جنيه، كما تم إنشاء 14 فصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر.