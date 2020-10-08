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رياضة

800 ألف دولار مش قيمة اللاعب.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب أزارو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:42 م
وليد أزارو
وليد أزارو
مجدي سلامة
انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب اتفاق الإدارة الحمراء على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لنادي الاتفاق السعودي مقابل 800 ألف دولار فقط.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر اذاعة أون سبورت": "المقابل المادي لرحيل أزارو بدأ بعرض من النادي السعودي بـ400 ألف دولار ووصل 800 ألف دولار (700 قيمة الصفقة، بجانب 100 ألف دولار من قيمة الإعارة) بعد أن تعنت الأهلي وطلب زيادته، خاصة أن المبلغ قليل للغاية".

وتابع: "دي مش قيمة وليد أزارو خالص، كان يستحق أن يتم بيعه بمبلغ كبير، أزارو لاعب لا غنى عنه في الأهلي، وليد أزارو من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر والأهلي تحديدًا خلال الفترة الماضية، وكان لابد من بقائه داخل الفريق".

وينتهي عقد المهاجم المغربي وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، علمًا بأن الأهلي تعاقد معه من نادي الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017 بعقد يمتد لـ4 سنوات.

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