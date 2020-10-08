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فن

يسرا: إقامة مهرجان الجونة يعكس قوة الدولة المصرية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:43 م
صدى البلد
نبيل العدوي
أكدت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا أن إقامة مهرجان الجونة السينمائي فى هذا التوقيت يعكس قوة الدولة المصرية على تحدى الأزمات، خاصة جائحة كورونا.

وكان المهرجان قد أعلن عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.  

أما الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية. 

وتقوم الدورة الرابعة من عمر المهرجان على ساحل البحر الاحمر خلال أيام بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي بسبب جائحة كورونا. 

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم. 

وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام.
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