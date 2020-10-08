مستثمري بنبان توفر 3 آلاف كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر الفقيرة

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره وتقديره لجهود جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بإشراف المهندس هشام الجمل رئيس مجلس الإدارة والتى تحرص الجمعية دائمًا على تفعيل دورها المجتمعى بالمشاركة والمساهمة الجادة لدعم الجهود التنفيذية.
قامت الجمعية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية لتوزيعها للبسطاء من أبناء المحافظة بالقرى المجاورة لهذا المشروع القومى وهى بنبان والرقبة والمنصورية بمركز دراو لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم .
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ويأتي ذلك فى إطار ملحمة التكاتف والتلاحم التى تشهدها محافظة أسوان بين الجهود التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للأسر الأكثر إحتياجًا ومحدودى الدخل وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.
وفى نفس السياق تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة السيارات التابعة لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان والتى تضم كراتين المواد الغذائية المهداه من الجمعية بإجمالى 3 ألاف كرتونة.
هذا وتشتمل هذه الكراتين على العديد من السلع الغذائية الأساسية المعبأة والمغلفة حيث سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجًا .
ومن ناحية أخرى أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية أكتوبر الجاري بما يساهم في إنسياب الحركة المرورية في الإتجاهين .
ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم مراعاة إنهاء الأعمال وعمل تحويلات مرورية في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب تحسبًا لأي إختناقات ولاسيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات والذي يشهد كثافة في حركة السير للمركبات المختلفة أثناء فترات الذروة .
قامت الجمعية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية لتوزيعها للبسطاء من أبناء المحافظة بالقرى المجاورة لهذا المشروع القومى وهى بنبان والرقبة والمنصورية بمركز دراو لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم .
وأقرأ أيضًا :
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية
ويأتي ذلك فى إطار ملحمة التكاتف والتلاحم التى تشهدها محافظة أسوان بين الجهود التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للأسر الأكثر إحتياجًا ومحدودى الدخل وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.
وفى نفس السياق تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة السيارات التابعة لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان والتى تضم كراتين المواد الغذائية المهداه من الجمعية بإجمالى 3 ألاف كرتونة.
هذا وتشتمل هذه الكراتين على العديد من السلع الغذائية الأساسية المعبأة والمغلفة حيث سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجًا .
ومن ناحية أخرى أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية أكتوبر الجاري بما يساهم في إنسياب الحركة المرورية في الإتجاهين .
ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم مراعاة إنهاء الأعمال وعمل تحويلات مرورية في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب تحسبًا لأي إختناقات ولاسيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات والذي يشهد كثافة في حركة السير للمركبات المختلفة أثناء فترات الذروة .