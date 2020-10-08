بطلة المسلسل التركي منزلي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة









وظهرت ديميت اوزديمير بتوب أسود أنيق ولامع وهوت شورت جينز يليق بها وتركت ديميت شعرها بطريقة انسيابية ناعمة تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة.





ووضعت ديميت اوزديمير بعض اللمسات الجمالية البسيطة وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها.









ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بخاتم أنيق لإكمال إطلالتها الساحرة، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.









ويذكر أن آخر أعمال الممثلة ديميت اوزديمير مسلسل منزلي الذي يعرض منه الموسم الثاني حاليا، ومسلسل الطائر المبكر مع الممثل الشاب جان بأمان.









وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة وساحرة.