بحضور كبار رجال الدولة| محمد كمال مستشار محافظ القاهرة يحتفل بخطوبته..صور

وسط حشد من كبار رجال الدولة، والصحافيين والإعلاميين، وكبار العائلات والعواقل أقام الكاتب الصحفي محمد كمال مساعد رئيس تحرير جريدة الاخبار المسائى والمحرر الامنى والعسكري و المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة حفل خطوبته على الأنسة تقى كريمة رجل الأعمال مصطفى كمال، بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

حضر الحفل كوكبة من كبار رجال الدولة والإعلام والسياسة والقيادات المهمة والتنفيذية والسفراء وكان في استقبال الضيوف الإعلامي الكبير أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد وشقيق العريس حسن كمال مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية والسفير حاتم رسلان سفير دولة جامبيا ورجل الاعمال القبطان وجدى مصطفى والكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي السابق والكاتب الصحفي فتحي سليمان محرر شؤون وزارة الداخلية، والدكتور محمد عبدالباري وعدد من أسرتي العروسين.

ومن أبرز الحضور اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أركان حرب عز الدين عبدالرشيد مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب علي عادل عشماوي رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة واللواء اركان حرب طارق الزيات رئيس الشرطة العسكرية واللواء محمد وهبه مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للشرطة الاسبق واللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية بقطاع الاحوال المدنية واللواء نصير خليل مساعد وزير الداخلية لقطاع المالية واللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للمرور والعميد امجد فهمى مدير مكتب مدير أمن القاهرة واللواء فتحى الداوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمقدم امير العشماوى والمقدم محمد خالد شعيب والدكتور سمير نايل وحرمة والدكتورة نهلة السباعي نائب مدير مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.





كما حضر الحفل الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير شبكة أونا للصحافة والسيدة حرمة والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن والكاتب الصحفى عبدالرزاق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورجل الأعمال ممدوح البارودى والشيخ محمود ياسين التهامى نقيب المنشدين بجمهورية مصر العربية والنجم محمد هشام والداعية الاسلامية الدكتور عمرو خالد .





والمستشار هشام أبوعلم رئيس مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية والمستشار غريب عزت رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا والاعلامى محمد سعيد محفوظ رئيس محلس إدارة ميديا توبيا والاعلامية والشاعرة امانى سعيد محفوظ والاعلامي طارق علام والاعلامي حسن محفوظ مقدم برنامج امن مصر والاعلامى احمد عبدالعزيز واللواء ابراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية واللواء مهندس محمد على حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة واللواء محمد طه رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب محافظ القاهرة والدكتورة اميرة خميس مديرة المكتب الفنى للسيد الوزير محافظ القاهرة.





وحضر الحفل أيضا اللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة واللواء احمد الدميرى رئيس قطاع العلاقات العامة والاعلام بمحافظة القاهرة والعقيد احمد العشرى قائد حرس السيد الوزير محافظ القاهرة واللواء ايمن عبدالله مستشاروزير الشباب والرياضة والدكتور محمود ابوسديرة عضو مجلس الشيوخ والسفير عمر صالا سفير الرئاسة الجمبيا بالرياض والسفير ايلى باى سفير دولة السنغال بالقاهرة ورجل الاعمال سعد رسلان رئيس مجموعة رسلان العالمية واللواء مهندس محمود داوود رئيس الشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية (فلو) ورجل الاعمال عصام حسنى والعقيد محمد داوود واللواء محمد درويش والعقيد عبدالله محمود التنظيم والادارة والسيدة حرمه واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية الاسبق واللواء ايمن حلمى مدير الادارة العامة للعلاقات والاعلام بوزارة الداخلية الاسبق.





أحيا الحفل عدد من نجوم الغناء والطرب من بينهم الفنان محمود الليثي ونقيب المنشدين بجمهورية مصر العربية محمود ياسين التهامى والفنان طارق عبدالحليم والفنانة هدى والفنان حجازي متقال.





ومن أبرز الحضورالكاتب الصحفى محمود موسى مدير تحرير جريدة الاهرام والكاتب الصحفى عمر حسانين مدير تحرير المصرى اليوم والكاتب الصحفى عبدالجواد ابوكب والكاتب الصحفى محمد عبدالحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة والكاتب الصحفى شريف خفاجى رئيس تحرير مجلة السيارات السابق والإعلامي تامر مجدى والإعلامى شريف فواد المذيع بالتليفزيون المصرى والمتحدث الرسمي للنادى الاهلى وحرمه الاذاعية مروة شتلة راديو مصر والمستشار مهند سليمان مدير نيابة مرور المنيا والمستشار زياد سليمان رئيس محكمة سوهاج والمستشار عبدالرحمن اشرف رئيس محكمة اكتوبر والمستشار عصام النجار والإعلامي هاشم مناع المذيع بقناة الحرة والدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة والكاتب الصحفى محسن سميكة المستشار الاعلامى لوزيرة التجارة والصناعة ومحرر شئون رئاسة الجمهورية والكاتب الصحفى محمد هنداوى المستشارالاعلامى لوزير التنمية المحلية ومحرر شئون رئاسة الجمهورية والكاتب الصحفى محمد الجالى المستشار الاعلامى لوزيرة التعاون الدولى ومحرر شئون رئاسة الجمهورية والدكتور محمد العقبى المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى السابق لوزارة التضامن الاجتماعي والكاتب الصحفى محمد مخلوف مدير تحري مجلة اخر ساعة، والمستشار الاعلامى لمحافظ البحرالأحمر.





كما شرف الحفل الكاتب الصحفى هانى الوزيرى المستشار الاعلامى السابق لوزيرة الاسثمار واللواء عبده ابوطالب مساعد وزير الداخلية الاسبق والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق واللواء ابو القاسم ابوضيف مساعد وزير الداخلية الاسبق والعقيد هيثم سيف مدير العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية والعقيد محمد الشاذلى والعقيد هشام الشيوتى والعقيد اشرف مرسى والمهندس عمرو سعيد والمهندس احمدسعيد والمهندس احمد العشرى عبدالعظيم والمهندس احمد عبدالحكيم والدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور احمد عسكروالمستشار احمد العادلى رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا ودوائر الارهاب والمستشار محمد ابراهيم العادلى الكسب غير المشروع والمهندس رامى ابو العلاء مدير الطيران السعودي، والمقدم بهاء رشوان رئيس وحدة مرور طنطا والمقدم محمد مسعد زهران رئيس مباحث قها ورجل الاعمال مسعد زهران ورجل الاعمال محمد عطايا وسيدة الاعمال ميار داواد والرائد اسلام حازم والعقيد محمد السيد رئيس مباحث مرور اسيوط والمقدم عبداللطيف القاضى والعقيد محمد منصور والدكتور عمرو وكوك عضو البرنامج الرئاسى والدكتور احمد شعيب المكتب الفنى لوزيرة الصحة وعضو للبرنامج الرئاسى.





والمقدم اسلام صبرى والدكتور ابراهيم رمضان مدير المكتب الفتى لوزير المالية وعضو البرنامج الرئاسى والمنتج زيد الكردى عضو مجلس إدارة شركة نيوسينشرى (دولار فيلم)





والكاتب الصحفى ممدوح الصغير والكاتب الصحفى عبود ماهر مدير تحرير الاهرام ومدير تحربر برنامج على مسئوليتى والكاتب الصحفى احمد حمدى والكاتب الصحفى محمد هاشم والكاتب الصحفى اسامة شحاته مدير تحرير جريدة المساء والكاتب الصحفى جمال والكاتب الصحفى شريف بديع النور والكاتب الصحفى ايهاب نافع والكاتب الصحفى كرم من الله والكاتب الصحفى هيثم سلامة والكاتب الصحفى احمد خيرى والكاتب الصحفى ايمن حسن والكاتب الصحفى محمود عثمان والكاتب الصحفى على حسان والكاتبة الصحفية سمر عبدالله.





ومن أبرز الحضور أيضا الكاتب الصحفى اسماعيل جمعة مدير تحرير الاهراممحرر شئون رئاسة الجمهورية والكاتب الصحفى شهاب العلكى مدير تحرير الاخبار المسائى والمحامية الشهيرة دينا المقدم والاعلامى محمد مارين والكاتب الصحفى احمد الدياسطى والكاتب الصحفى محمد الدياسطى والكاتب الصحفى محمودعبدالراضى والكاتب الصحفى خالد عثمان والكاتب الصحفى احمد علاء والكاتب الصحفى ياسر هاشم والكاتب الصحفى هيثم سلامة والكاتبالصحفى مجدى عصام والكاتب الصحفى باسم دياب والكاتب الصحفى محمد الطوخى والصحفى طارق الجباس والكاتب الصحفى احمد جمعة والكاتب الصحفى محمد اسد والنائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان والنائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ورجل الاعمال سعيد بشير ورجل الاعمال سيد الحلوانى والمستشار مصطفى محمود رئيس محكمة سوهاج والكاتب الصحفي أشرف مفيد والمستشار على محمود والمستشار هيثم رفاعة وحضر من صعيد مصر العمدة عبدالبارى عبدالعظيم والعمدة عبدالرحيم العلاوى ورجل الاعمال محمود العلاوى والعمدة جمال سليمان ونجله المحامي وليد جمال سليمان.