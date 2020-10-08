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أخبار العالم

المستشار الألماني السابق يقاضي صحيفة بيلد بسبب معارض بوتين

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:25 م
جيرهارد شرودر
جيرهارد شرودر
على صالح
أعلن المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر عن تخطيطه لمقاضاة صحيفة "بيلد" بتهمة التشهير فيما يتعلق بادعاءات نشرتها للمعارض الروسي أليكسي نافالني بشأنه.

ويقول شرودر إنه "ليس لديه دليل على تلميحاته، ومع ذلك، نشرت صحيفة  بيلد تسايتونج و دي بيلد هذه التصريحات دون أن يسألني رأيي" وبهذه العبارة كتب شرودر على صفحته على موقع لينكد إن، يوم الخميس، في إشارة إلى مزاعم بأن روسيا قد سممت نافالني بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك.

وأضاف شرودر أنه "لذلك يشعر بأنه مضطر لاتخاذ إجراء قانوني ضد الناشر، الذي انتهك" حقه في الدعاية "بشكل خطير.

وجاءت هذه التصريحات فيما نشرت الصحيفة الألمانية في وقت سابق مقابلة مع نافالني، الذي اتهم شرودر بـ "تلقي مدفوعات" من السلطات الروسية.

وقال نافلني إن "شرودر هو فتى مهمات بوتين" مضيفا أنه كون أحد أعضاء جماعة ضغط بوتين، لكنه الآن يحاول حماية القتلة، متابعا في الوقت نفسه أنه "ليس لديه دليل لتأكيد مزاعمه حول مدفوعات التغطية" للمستشار الألماني السابق.

وفي الأسبوع الماضي، أشار شرودر إلى أنه يشكك في دور روسيا في تسميم نافالني المزعو ، وهي مزاعم رفضها المستشار الألماني السابق ووصفها بأنها "تكهنات"
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