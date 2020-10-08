تنازل 3 مرشحين بالإسماعيلية عن خوض الانتخابات البرلمانية

، لينخفض عدد المرشحين في محافظة الإسماعيلية، لـ113 مرشح، على 5 مقاعد مقسمين كالتالي "مقعد للدائرة الأولى التي تضم الأحياء الثلاث ومدينة الإسماعيلية، ومقعد للدائرة الثانية والتي تضم مدينتي القنطرة شرق وغرب، ومقعدين في الدائرة الثالثة والتي تضم مدن التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد". قدم 3 مرشحين لمجلس النواب بالإسماعيلية ، تنازل عن خوض الإنتخابات





حيث قدم سليمان محمد محمود اليماني رقم 16 في الدائرة الثانية، وإبراهيم محمود السيد خميرة رقم 6 في الدائرة الأولي، وسامي عبيد عبد اللطيف رقم 31 في الداشرة الثالثة، تنازل عن خوض الانتخابات.









ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، قضت برفض الطعون المقدمة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وأيدت قرار المحكمة الإبتدائية باستبعاد 5 مرشحين، من بينهم 3 مرشحين بالدائرة الثالثة، والتي تضم مدن التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير، تم استبعادهم بسبب نقص أوراقهم.





والمرشحون المستبعدون هم صبري سعد عمر رزق، ومحمد منصور حماد منصور، فوزية محمد توفيق رفعت، كما تم استبعاد مرشحين في الدائرة الثانية والتي تضم مركزي القنطرة غرب وشرق، وهم أشرف محمد اليماني، وسامي حسين الشلح.





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