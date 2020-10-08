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فن

بـ دقن طويلة.. مصطفى شعبان يستعيد ذكرياته مع مسلسل أيوب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:37 م
مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
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ميرنا محمود
استعاد الفنان مصطفى شعبان ذكرياته مع مسلسل ايوب  بصورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر  مصطفي شعبان بذقن طويلة وعلق عليها قائلًا : ايوب

وحازت الصورة اعجاب الكتير ونالت العديد من التعليقات أبرزها: كان احلي مسلسل ، دايما مسلسلاتك جميلة ، اطيب قلب 

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وأعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" بسم الله ومن توكل علي فهو حسبه ووكيله  وما شاء الله ولا قوة الا بالله ، تم الاتفاق رسميا علي انتاج مسلسل "عش الدبابير " أسطورة سرية وسفينة "اسم مؤقت" رمضان ٢٠٢١ باذن الله علي MBC Masr، إخراج : أحمد خالد موسي، إنتاج : صادق الصباح، 3 تعاون مع مصطفي شعبان.


وتابع:" وهيكون تاني تعاون مع أحمد خالد المخرج بعد نجاحنا مع بعض في فيلم #هروب_اضطراري، واول تعاون مع عمرو سعد يالا دعوات حلوة بقي بنفوس صافيه، يارب التوفيق توكلنا علي الله" .


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#ايوب 😍

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