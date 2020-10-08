AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط لحوم وأسماك فاسدة بـ دمياط

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، متمثلة بإدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة التى يقودها الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش عن ضبط ٢٢ك أسماك بربونى فاسد و٤٠ ك لحوم بقرية وضآن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ٢٠ ك كبدة مستوردة فاسدة.


تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالضبط تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


شارك في الحملة كلا من الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر والدكتورة احمد علي صيام طبيب تفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع السيد سلامة و ضياء الدين قنديل بالتموين.

تأتي الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الأسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الأطعمة الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

اقرأ أيضا:

حريق هائل داخل مخزن خردة في رأس البر.. شاهد
ضبط لحوم وأسماك فاسدة بـ دمياط
ضبط لحوم وأسماك فاسدة بـ دمياط
ضبط لحوم وأسماك فاسدة بـ دمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور

ضبط 104 كيلو لحوم الفاسدة في دمياط.. شاهد

ضبط 137 كيلو من اللحوم والمصنعات الفاسدة بدمياط

ضبط 750 كيلو سمك فاسد بدمياط

ضبط 70 كيلو لحوما ودواجن فاسدة بدمياط .. صور

تحرير 693 محضرًا تموينيًا بدمياط خلال شهر سبتمبر

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأسبوع المقبل

عداوة بعد محبة.. 3 مواقف أثار بهم كارتيرون غضب الزملكاوية

عسى أن يكون أكتوبر فترة تحولات عظيمة.. آخر كلمات عروس قبل وفاتها في "الصباحية"

الصحة: قواعد البيانات ساعدت في الحد من كورونا.. فيديو

مصادر: وفاة النائبة منى منير طبيعية

في مشهد مؤثر.. البابا تواضروس يمازح طفلا بأحد المراسم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية

طريقة عمل ارز الريزو .. خطوة بخطوة

بدون كرسي متحرك| عروس دون ساقين تتحدى الإعاقة في حفل زفافها.. فيديو