ضبط لحوم وأسماك فاسدة بـ دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، متمثلة بإدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
وأسفرت الحملة التى يقودها الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش عن ضبط ٢٢ك أسماك بربونى فاسد و٤٠ ك لحوم بقرية وضآن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ٢٠ ك كبدة مستوردة فاسدة.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالضبط تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
شارك في الحملة كلا من الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر والدكتورة احمد علي صيام طبيب تفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع السيد سلامة و ضياء الدين قنديل بالتموين.
تأتي الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الأسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الأطعمة الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
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