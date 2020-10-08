ضبط لحوم وأسماك فاسدة بـ دمياط

وأسفرت الحملة التى يقودها الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش عن ضبط ٢٢ك أسماك بربونى فاسد و٤٠ ك لحوم بقرية وضآن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ٢٠ ك كبدة مستوردة فاسدة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالضبط تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الحملة كلا من الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر والدكتورة احمد علي صيام طبيب تفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع السيد سلامة و ضياء الدين قنديل بالتموين.



