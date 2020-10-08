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مرأة

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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رنا عصمت

احتفلت الفنانة مى عمر بعيد زواجها على المخرج محمد سامى حيث نشرت عدة صور تجمعها بزوجها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وتتميز الفنانة مى عمر بإطلالة انيقة ومميزة تخطف بها الانظار فى المناسبات والحفلات من خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال انيقة  تواكب عصر الموضة والازياء الراقية.

وعلقت مي عمر علي الصورة قائلة :" الذكرى العاشرة السعيدة حبي وزوجي وصديقي المفضل. شكرًا لك على هذه الحياة الرائعة بجانبك ، تملأ قلبي بالحب أحب صنع الذكريات معك. إلى العديد من السنوات العظيمة معًا. لا شيء في الحياة منطقي بدونك أحبك 


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وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

 

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية
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