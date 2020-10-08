مديريات أوقاف الشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد تستقبل سيارات الأضاحي

استقبلت اليوم الخميس ، محافظات (الشرقية - الإسماعيلية - دمياط - بور سعيد) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف.





وتوزع السيارات، بواقع 3 أطنان لكل من محافظة (الإسماعيلية - دمياط - بور سعيد)، و2 طن لمحافظة الشرقية، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع التاسع على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.