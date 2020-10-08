ممدوح الدماطي: أقسام جديدة لأول مرة بمصر بكلية "آثار عين شمس"

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وأضاف وزير الاثار السابق خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان قسم الاثار بكلية الآداب يتكون من 3 شعب وهي الاثار المصرية القديمة والاثار الاسلامية والاثار اليونانية ولكن تم تطويرها بعد تحولها والتي من المقرر بدء الدراسة بها 2021/2022



