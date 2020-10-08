ممدوح الدماطي: أقسام جديدة لأول مرة بمصر بكلية "آثار عين شمس"

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار السابق ورئيس قسم الاثار بكلية الآداب بجامعة عين شمس إنه تمت الموافقة بشكل نهائي علي إنشاء كلية الاثار بجامعة عين شمس بدلا من معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم .
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وأضاف وزير الاثار السابق خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان قسم الاثار بكلية الآداب يتكون من 3 شعب وهي الاثار المصرية القديمة والاثار الاسلامية والاثار اليونانية ولكن تم تطويرها بعد تحولها والتي من المقرر بدء الدراسة بها 2021/2022
وسوف تكون 5 اقسام منها قسمان لاول مرة في مصر وهما علم الاثار والحفائر وادارة المتاحف والمواقع الاثرية بالاضافة الي برامج جديدة ومتميزة وليس لها وجود في مصر تماما للدراسات العليا .
وأشار الدكتور ممدوح الدماطي الى ان القدرة الاستعابية للكلية هي 50 طالبا في كل القسم اي 250 طالبا في الدفعة الواحدة لتحسين العملية التعليمية .
واكد الدماطي انه سوف تبدا الدراسة بكلية الاثار في العام الجامعي الجديد 2021/2022 في مبني الامتحانات بشكل مؤقت داخل الحرم الجامعي والان يتم تجهيزه علي اعلي مستوي من الإمكانيات علي مساحة 4019 مترا مربعا وتم تخصيص 25 الف متر مربع في العبور وهذا سيكون المقر الرئيسي للكلية ولكن بعد عامين من الان حتي يتم تجهيزه باعلي الامكانيات .
الجدير بالذكر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.
وأشار مشروع القرار في مادته الأولى إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد "الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم" بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار – جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، والمضاف ضمن كليات البند ثالثا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.