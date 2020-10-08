AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سبب كثرة المشاكل بين الزوجين.. عضو الأزهر يجيب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:44 م
سبب كثرة المشاكل
سبب كثرة المشاكل بين الزوجين.. وعضو الأزهر يجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر للفتوى، إن أغلب المشاكل الزوجية لاتحتاج لفتوى، لكن يجب على الزوجين الجلوس ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك والوصول لحل.

وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر لـ صدى البلد، أن الزوج قد يكون مضغوطا في العمل، الأمر يحتاج للحديث بين الزوجين.


سبب كثرة المشاكل بين الزوجين، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سبب كثيرة المشاكل بين الزوجين غياب الحب والحب عطاء، فإذا وجد الحب بينهما تفاديا كثيرا من المشاكل.


أمين الفتوى: المشاكل المادية ليست سببا لفشل الزواج

في سياق متصل، أفاد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشه والتفكير في الانفصال. 

وأضاف « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية« mbc مصر» أن كثيرا من الناس يعاني من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق. 

وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الزوجة حسن معاملة زوجها، مبينًا أنه عندما يرى ذلك منها يصير دافعًا له إلى تحسين مصادر دخله، ومن ثم يكون هناك استقرار أسري وأمان عائلي. 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للزوجة أن تتصدق على زوجها وأولادها؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يحق للزوج منع زوجته من الدراسة داخل البيت؟.. الإفتاء تجيب

زوجي يمتنع عني بحجة عدم الإنجاب فما الحكم.. الإفتاء ترد

المفتي: زواج المصاب بفيروس "بي" بفتاة أو سيدة سليمة حرام شرعًا

آيات لحل المشاكل بين الزوجين

ترشيحاتنا

بـ هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة على انستجرام

الصحة: قواعد البيانات ساعدت في الحد من كورونا.. فيديو

تريند الفن| تعرف على عمر شيرين عبد الوهاب.. وسبب وفاة طلعت زكريا

إيقاف ساسي.. أول مباراة يخوضها نجم الزمالك بعد تعديه على الحكم

الزمالك يعلن غياب طارق حامد عن لقاء الحدود

مصطفى بكري يتقدم بخالص التعازي في وفاة النائبة منى منير.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهامات أرمينيا لـ أردوغان صحيحة.. الأقمار الصناعية ترصد مقاتلات تركية بأجواء كاراباخ.. فيديو

رائحة جورب تتسبب في مشاجرة على متن طائرة بين راكبين.. فيديو وصور

بصورة فوتوشوب مبالغ فيها.. نجوى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة