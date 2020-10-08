سبب كثرة المشاكل بين الزوجين.. عضو الأزهر يجيب

قال الشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر للفتوى، إن أغلب المشاكل الزوجية لاتحتاج لفتوى، لكن يجب على الزوجين الجلوس ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك والوصول لحل.





وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر لـ صدى البلد، أن الزوج قد يكون مضغوطا في العمل، الأمر يحتاج للحديث بين الزوجين.









سبب كثرة المشاكل بين الزوجين ، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».





وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سبب كثيرة المشاكل بين الزوجين غياب الحب والحب عطاء، فإذا وجد الحب بينهما تفاديا كثيرا من المشاكل.









أمين الفتوى: المشاكل المادية ليست سببا لفشل الزواج





في سياق متصل، أفاد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشه والتفكير في الانفصال.





وأضاف « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية« mbc مصر» أن كثيرا من الناس يعاني من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق.





وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الزوجة حسن معاملة زوجها، مبينًا أنه عندما يرى ذلك منها يصير دافعًا له إلى تحسين مصادر دخله، ومن ثم يكون هناك استقرار أسري وأمان عائلي.



