سعد الحريري يحذر من حرب أهلية في لبنان.. ويدعم مبادرة ماكرون

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أنه مرشح لرئاسة الحكومة دون جميل لأحد، مضيفا أن لديه كتلة نيابية مهمة، ومعربا عن خشيته من حدوث حرب أهلية بالبلاد.





وقال الحريري في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "أي دستور بالعالم لا يستطيع أن ينجح بوجود أحزاب تفرض الأمور بالقوة، والسلاح فرض بعض المعادلات على اللبنانيين التي يرفضونها".





وأضاف: "في البلد هناك ٣ مشاريع، مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا، ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه".





وأردف: "لو كنت كما الآخرين أريد الشعبية لكنت فعلت كما يفعلون، ولم أقدم المبادرات والتضحيات، أنا أرضخ للبنان وللمواطن اللبناني، وكان هدفي وهمّي نجاح المبادرة الفرنسية".





وأكد ضرورة القيام بعض التعديلات الدستورية، لكن المشكلة في البلد هي مشكلة عقول واحزاب وليست مشكلة نظام.





وأبدى لومه لحزب الله لأنه يعرف أنه هو سبب المشكلة في لبنان، لافتا إلى أن الشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه، وإذا أراد مصلحة اللبنانين عليه القيام بالتضحيات.





وتابع قوله: "أخشى من حرب أهلية، لأن ما يحدث من تسليح واستعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة".





وأكد أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت واضحة فيما يخص الإصلاحات والذهاب إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلد ماليا.





وأشار إلى أن من أهم بنود ورقة الرئيس ماكرون هي استقلالية القضاء، موضحا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمحاربة الفساد.



