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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثوري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:40 م
المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني
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شيماء مصطفى
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات على إيران هدفها حرمانها من أموال دعم الإرهاب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل سياسة الضغط القصوى على نظام طهران، لافتة إلى أن الشعب الإيراني أكبر ضحايا النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثوري، مؤكدة أن البلاد ستواصل السماح لشعب طهران بالحصول على المواد الإنسانية، وفقًا لفضائية "العربية".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد القطاع المالي الإيراني، والتي شملت 18 مصرفًا.

وذكرت الوزارة أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

وأضافت أنها أصدرت ترخيصا عاما بعرقلة تعاملات بعض المؤسسات المالية الإيرانية، لافتة إلى أنها استثنت التعاملات الخاصة بالمواد الطبية والغذائية لطهران.

وتعهدت الوزارة بمواصلة العقوبات حتى توقف إيران دعمها للإرهاب.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أعلنوا أنه سيتم إدراج القطاع المالي الإيراني بأكمله في القائمة السوداء، مما يوجه ضربة أخرى للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات الأمريكية. 

وذكر مسئولون في الإدارة الأمريكية والكونجرس أنه متوقع صدور هذا القرار اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تطال هذه العقوبات 14 مصرفًا إيرانيًا قد نجت من إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والأهم من ذلك، إخضاع المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات قاسية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وبهذه الخطوة ينعزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

وعارضت الدول الأوروبية الإدراج الشامل للخدمات المالية في القائمة السوداء لأنه سيضع أكبر بنوكها والشركات الأخرى تحت طائلة عقوبات أمريكية لمباشرة أعمال مع إيران كان مسموحًا بها في الماضي. 

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لإجهاض الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. 

ومنذ ذلك الحين، زاد ضغط ترامب على إيران بشكل كبير عبر فرض عقوبات على مبيعات النفط، ووضع كبار المسؤولين الحكوميين في القائمة السوداء وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية.
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