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حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:40 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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أسماء الجنبيهى

اصيب ٤ أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم سيارتين، اليوم الخميس امام قريه الحلاوجه التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة أبو المطامير يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال ٤ أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم هم :" رحمه رواق القطيفي ١٦ سنه، محمود صابر الحلوجي ٣٠ سنه، محمد محمود السعدوي ٢٢ سنة ،احمد عبد الستار رجب ٢٢ سنة، في حادث تصادم سيارتين علي طريق قرية الحلاوجه.


تم عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمه و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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