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اقتصاد

عايز تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك .. اعرف الطريقة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أتاح جهاز حماية المستهلك، دليلا تعريفيا لتقديم المستهلكين لشكاواهم وبلاغاتهم حال تعرضهم لمحاولات التدليس أو الغش خلال عمليات البيع والشراء، ضمن إجراءاته لاحكام الرقابة علي الأسواق واستجداء حقوق المواطنين ضد محاولات التلاعب.


قال الجهاز في تقرير له، إنه في البداية ينبغي علي المستهلك التوجه لمكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.


في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:


الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).


إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170



التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية. 


التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.


عن طريق واتس آب على رقم 01281661880


تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.


في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) إلى بريد الجهاز الإلكتروني [email protected] 


ولا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.
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