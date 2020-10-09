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توك شو

راكب أمواج ينجو من هجمة قرش أبيض عملاق .. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
قرش أبيض
قرش أبيض
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها التقطت كاميرات طائرة مسيرة فيديو لمواجهة مرعبة بين سمكة قرش وأحد راكبي الأمواج بشاطئ بلدة بالينا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويظهر الفيديو اقتراب السمكة التي بلغ طولها 1,5 متر على مسافة سنتيمترات من لوح المتزلج مات ويلكنسون قبل أن تبتعد عنه بشكل مفاجئ.

وقال ويلكنسون إنه لم ير القرش ولكنه سمع صوت الطائرة المسيرة قبل أن يقنع نفسه بأن كل شيء على ما يرام. وأضاف: "كان لدي بعض المشاعر الغريبة وأقنعت نفسي بأن كل شيء كان جيدًا، كما تفعل دائمًا أثناء التزلج".

ولم يتأكد ويلكنسون من أنه كان على وشك أن يهاجم بواسطة القرش سوى عند سماع بث يحذر السباحين من وجود سمكة قرش في المنطقة.

وشهدت سواحل المنطقة العديد من هجمات أسماك القرش ضد السباحين خلال السنوات القليلة السابقة وهو ما دفع السلطات إلى تشغيل طائرات مسيرة لمراقبة وتحذير مرتاديه من أي خطر محتمل.
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