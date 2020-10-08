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أخبار العالم

من موريتانيا.. السعودية تؤكد مساندتها لمجموعة الساحل الأفريقي ضد الإرهاب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:59 م
موريتانيا
موريتانيا
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أمينة الدسوقى

أكد وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز القطان أن بلاده بصدد إرسال وفد في القريب العاجل من الصندوق السعودي للتنمية لمراجعة المشاريع التي يمولها في موريتانيا، والنظر في تمويل مشاريع جديدة إذا أمكن القيام بها.


ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن الوزير السعودي في تصريح للإعلاميين عقب لقاء جمعه مع الرئيس محمد ولد الغزواني بالقصر الرئاسي أنه ناقش مع الرئيس المشاريع الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في موريتانيا، كما تطرق اللقاء للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مساندة ودعم مجموعة الخمس في الساحل لمحاربة الإرهاب.


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وأكد القطان شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لمواقف موريتانيا التي وصفها بالمشرفة والإيجابية تجاه مختلف القضايا التي تهم السعودية، مشيرا إلى أنه أوضح للرئيس ولد الغزواني أنه سمع خلال جولته الإفريقية من كافة الرؤساء الذين قابلهم تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا.


ونقل الوزير السعودي عن الرئيس ولد الغزواني شكره وتقديره للدور الإيجابي الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية في موريتانيا، وتقديره واعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية اتجاه موريتانيا.


حضر اللقاء وزير الخارجية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير ديوان الرئيس محمد أحمد محمد الأمين، والمكلفان بمهمة في الرئاسة محمد الأمين ولد آبي، وسيدي محمد ولد بونه، والسفير السعودي بنواكشوط هزاع بن زين بن ضاوي لمطيري.


وبدأ وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان زيارة لموريتانيا حيث وصل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" صباح اليوم الخميس.


وتسعي الزيارة لبحث علاقات المملكة العربية السعودية مع موريتانيا ودول مجموعة الساحل الخمس.


واستقبل الوزير السعودي من طرف نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والسفير السعودي بنواكشوط هزاع لمطيري.

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