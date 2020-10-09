والدة أحد طلاب الابتدائي: المدرسة سيكون لها دورا في شرح النظام الجديد .. فيديو

قالت إسراء محمد والدة طلاب بالمرحلة الابتدائية، إن منهج تانية وتالتة ابتدائى تحتاج إلى متابعة مستمرة وهذا بسبب ان المناهج طويلة وثقيلة علي الطلاب في هذه المرحلة التعليمية ويجب العمل علي تفتيح أذهانهم ويكون لديهم معلومات.





واضافت اسراء محمد خلال لقائها في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن العام الماضي لم يكن هناك أبحاث لطلاب الصف الثالث الابتدائي مؤكده أن الأطفال في هذا السن يكون من الصعب السيطرة عليهم وبالتالي يجب أن يذهب الى المدرسة. الى





وأوضحت أن المدرسة سيكون لها دور مهم في شرح النظام الجديد للطلاب وهذا بالجانب الي دوري في المنزل وسأحاول الإلتزام بالكمامة لابني مهما كان.



