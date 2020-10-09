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فن

حسن شاكوش يعلن عن عمل جديد برفقة وائل جسار ومي سليم.. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر شاكوش في الصورة برفقة الفنان وائل جسار والفنانة مي سليم, حيث يستعدون لتقديم عمل يجمع بينهم.

حيث علق شاكوش علي الصورة قائلا: "حبايب قلبي النجم وائل جسار و النجمه مي سليم انتظرو المفاجاء ,قريبا".





حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية، واقتربت عدد مشاهدات البرومو من ربع مليون مشاهدة.



وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".



ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.



يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.



تأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مؤدي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "١٠٠ حساب".
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