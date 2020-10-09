متى تمارس السيدات الحوامل الرياضة بعد الولادة

يمر الجسم يمر بتغيرات كثيرة خلال الأشهر التسعة من الحمل ومع ذلك ، تقول الدكتورة أرونا موراليدهار في مستشفى فورتيس لا فيم في بنغالور ، " يتقلص الرحم إلى حجمه الأصلي تقريبًا ، وتتخلص هرمونات الحمل من الجسم ويعود الدورة الدموية إلى طبيعتها".





وتؤكد موراليدار أنه يمكن للمرأة أن تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع الثاني بعد الولادة. يمكن للأم الجديدة أن تبدأ بالتمدد اللطيف والمشي القصير داخل المنزل وحوله حسب ما يناسبها ".





وتضيف: "من المؤكد أن التمرين يستحق كل هذا العناء لأنك ستشعر بمزيد من النشاط وسيسود الشعور بالرفاهية. ليس ذلك فحسب ، بل إن التمرين يساعد أيضًا في تقليل فرص الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة ".





إذا خضعت الأم لعملية قيصرية بأي فرصة ، فإن الجرح يحتاج إلى أسبوعين على الأقل للشفاء التام. "الانحناء أثناء تغيير حفاضات الطفل ورفع الطفل وحتى الرضاعة الطبيعية قد يجهد الظهر ويسبب آلام الظهر الطويلة الأمد. ومع ذلك ، فإن تمارين التمدد والنزهة اللطيفة جيدة للحفاظ على مرونة الجسم والحفاظ على تناسق العضلات ، "كما يشير الدكتور موراليدار.

ليس ذلك فحسب ، بل يلعب الماء دورًا أساسيًا في فترة ما بعد الولادة مباشرة. "يحافظ الترطيب الجيد على الدورة الدموية ، ويمنع تكون الجلطات الدموية في الأوردة ، ويحسن إنتاج حليب الثدي ، ويمنع الإمساك والبواسير" ، كما يقول طبيب التوليد.

إذا كانت المرأة تمارس الرياضة بالفعل أثناء الحمل ، تقول الدكتورة موراليدار أنه "من الآمن استئنافها بمجرد أن تشعر بأنها مستعدة لذلك ولكن يجب أن يكون الانتقال تدريجيًا".

إذا كانت لديك الطاقة ، يمكنك أيضًا اختيار المشي السريع بانتظام حيث يساعدك ذلك على الاستعداد لمزيد من التمارين المكثفة لاحقًا. يقترح الدكتور موراليدار أيضًا السباحة ، قائلًا إنها تمرين جيد بعد الولادة. "ومع ذلك ، لا يمكن استئناف ذلك إلا بعد حوالي 4-6 أسابيع من الولادة ، بمجرد توقف النزيف والتئام الجروح."



