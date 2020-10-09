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رياضة

تصفيات مونديال 2022.. ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام الإكوادور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام منتخب الإكوادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :

أرماني
مونتيل – مارتينيز – أوتاميندي – تاجليافيكو
دي باول – باريديس – أكونيا
ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أوكامبوس

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي في استغلال عامل الأرض، بتحقيق أول 3 نقاط في مشوار الصعود إلى مونديال كأس العالم 2022.

ويشارك ليونيل ميسي أمام الإكواردو بصورة طبيعية، بعدما تم رفع الإيقاف عنه مؤخرا، من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية.

كان اتحاد أمريكا الجنوبية " كونيمبول" قرر إيقاف ميسي بعد طرده أمام تشيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكوبا أمريكا 2016، واتهامه للاتحاد القاري بالفساد.

وطبقا للعقوبة يغيب ليونيل ميسي عن مباراة الإكوادور  في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي من قبل الكونيمبول.
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