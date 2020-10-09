حرق الجثث.. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة

عثرت الشرطة البريطانية على جثتي الطبيبة سامان مير ساشارفي وابنتها فيان ماجريو في منزل بمدينة بيرنلي الأسبوع الماضي بعد أن سمع الجيران صرخات وضرب في المنزل و عرا استمر لساعة ثم هدأت الأصوات تماما .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تحقيقات الشرطة أفادت ان الزوج البالغ ن العمر 46 عاما ، قد قام بتسليم نفسه لقسم الشرط بعد الحادث بيومين و اعترف بجريمته .





ذكرت تجقيقات الشرطة أن الزوج حضر إلى القسم لتسليم نفسه بعد أن إختفى يومين بعد الحادث في الأسبوع الماضي ، و لسبب غير مفهوم أقر المتهم بأحداث الجريمة كاملة .





اعترف المتهم ، بقتل زوجته و إبنته و حرق جثتيهن بسبب رفض زوجته الخروج للعمل بحجة أن إبنتها مريضة و لن تتركها وحيدة ،فقام بضرب الأم بسكين في رقبتها فحاولت الإبنه الحرب فقام بقتلها أيضا .





جدير بالذكر أن المتهم أيضا إعترف بحرقهن حتى يتشوهن تماما ، و حين سئل عن السبب قال في التحقيقات أنه كان بداخله بركان من الغضب و لم يتمكن من فعل أي سوى الإنتقام منهن .





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