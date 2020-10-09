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منوعات

حرق الجثث.. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة البريطانية على جثتي الطبيبة سامان مير ساشارفي وابنتها فيان ماجريو في منزل بمدينة بيرنلي الأسبوع الماضي بعد أن سمع الجيران صرخات وضرب في المنزل و عرا استمر لساعة ثم هدأت الأصوات تماما . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تحقيقات الشرطة أفادت ان الزوج البالغ ن العمر 46 عاما ، قد قام بتسليم نفسه لقسم الشرط بعد الحادث بيومين و اعترف بجريمته . 

ذكرت تجقيقات الشرطة أن الزوج حضر إلى القسم لتسليم نفسه بعد أن إختفى يومين بعد الحادث في الأسبوع الماضي ، و لسبب غير مفهوم أقر المتهم بأحداث الجريمة كاملة . 

اعترف المتهم ، بقتل زوجته و إبنته و حرق جثتيهن بسبب رفض زوجته الخروج للعمل بحجة أن إبنتها مريضة و لن تتركها وحيدة ،فقام بضرب الأم بسكين في رقبتها فحاولت الإبنه الحرب فقام بقتلها أيضا . 

جدير بالذكر أن المتهم أيضا إعترف بحرقهن حتى يتشوهن تماما ، و حين سئل عن السبب قال في التحقيقات أنه كان بداخله بركان من الغضب و لم يتمكن من فعل أي سوى الإنتقام منهن . 

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حرق الجثث.. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة
حرق الجثث.. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة
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