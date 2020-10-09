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منوعات

بسبب رفضه شراء كرسي جديد .. زوج حاول قتل زوجته و الشرطة تصل في الدقائق الأخيرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على إيليش البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمحل سكنه إستغاثة من شابة تقول أنه يحاول قتلها . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشابة اتصلت بالشرطة بأصوات هادئة و أجواء تشوبها التوتر ، توضح للشرطي أنها في منزل خطيبها و أنه يحاول قتلها . 

وفقا لما ذكرته تحقيقات الشرطة ، أن السيد إيليش البالغ من العمر 28 عاما ، كان يتناقش مع خطيبته بشأن الأثاث الذي يسعوم لشرائه في الزواج وكان النقش يسير بسلاسة وهدوء حتى صدمت الشابة بحالة من الغضب و الصراخ انتابته. 

طلبت الفتاة شراء كرسي إضافي في الأثاث ، فقام الشاب طردها ، ففي البداية كانت تعتقد أن الأمر مزاحا و لكنه طردها و عندما عادت مرة أخرى حاول قتلها خنقا بيديه. 

جدير بالبذكر أن الفتاة، اتصلت بالشرطة أثناء شجارها معه ، و حاولت بكل هدوء توصيلل العنوان إلى الضابط للمحاولة الوصول إليها.
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