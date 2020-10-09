بسبب رفضه شراء كرسي جديد .. زوج حاول قتل زوجته و الشرطة تصل في الدقائق الأخيرة

تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على إيليش البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمحل سكنه إستغاثة من شابة تقول أنه يحاول قتلها .
حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشابة اتصلت بالشرطة بأصوات هادئة و أجواء تشوبها التوتر ، توضح للشرطي أنها في منزل خطيبها و أنه يحاول قتلها .
وفقا لما ذكرته تحقيقات الشرطة ، أن السيد إيليش البالغ من العمر 28 عاما ، كان يتناقش مع خطيبته بشأن الأثاث الذي يسعوم لشرائه في الزواج وكان النقش يسير بسلاسة وهدوء حتى صدمت الشابة بحالة من الغضب و الصراخ انتابته.
طلبت الفتاة شراء كرسي إضافي في الأثاث ، فقام الشاب طردها ، ففي البداية كانت تعتقد أن الأمر مزاحا و لكنه طردها و عندما عادت مرة أخرى حاول قتلها خنقا بيديه.
جدير بالبذكر أن الفتاة، اتصلت بالشرطة أثناء شجارها معه ، و حاولت بكل هدوء توصيلل العنوان إلى الضابط للمحاولة الوصول إليها.