تصفيات مونديال 2022.. الأرجنتين تهزم الإكوادور بهدف ميسي .. والأوروجواي تهزم تشيلي

قاد النجم ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين للفوز على ضيفه منتخب الإكوادور بهدف دون رد، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر الجمعة على ملعب "لابومبونيرا"، فى أولى جولات تصفيات كأس العالم 2022 للقارة اللاتينية.





وسجل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الوحيد فى شباك الإكوادور بالدقيقة 13 من ركلة جزاء.





وشارك ليونيل ميسي أمام الإكوادور بصورة طبيعية، بعدما تم رفع الإيقاف عنه مؤخرا، من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية.





كان اتحاد أمريكا الجنوبية " كونيمبول" قرر إيقاف ميسي بعد طرده أمام تشيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكوبا أمريكا 2016، واتهامه للاتحاد القاري بالفساد.





وطبقا للعقوبة يغيب ليونيل ميسي عن مباراة الاكوادور في تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي من قبل الكونيمبول.



