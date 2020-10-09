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سيارات

شاهد.. سيارة الرئيس السادات في ذكرى نصر أكتوبر الـ47 .. ومن هو مالكها الجديد؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
شاهد.. سيارة الرئيس
شاهد.. سيارة الرئيس السادات في ذكري نصر أكتوبر الـ47
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قسم السيارات
تحتفل مصر والعالم العربي بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للوطن العربي، و أكدت على هيبة ومكانة مصر حيث وضعها الطبيعي، من حيث قوتها الإقليمية على كل المستويات، و تلقين الكيان الصهيوني المتغطرس أكبر درس فى التاريخ الحديث، و إبهار العالم بما قدمه الجندي المصري.

ولعل أحد أبرز أسباب النصر فى عام 1973 فى قرار الحرب الذى اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فهو بطل الحرب و السلام، و ثالث رؤساء جمهورية مصر العربية، الذى خدع العدو الإسرائيلي بخطة الخداع الإستراتيجي و إختيار يوم كيبور "الغفران"، لمباغتة الكيان الصهيوني و تلقينه درسًا قاسيًا، ولاحقًا حصل الرئيس السادات عام 1978 على جائزة نوبل للسلام.

وكان من المعروف عن الرئيس السادات أناقته الشجيجة و إهتمامه بأدق التفاصيل، لذلك كان كل ما يتعلق به محط إهتمام الملايين من المصريين، حيث كان يفضل التحرك بسياراته الرئاسية، وكان من أبرزها سيارة كاديلاك فليتوود 66 الأمريكية الشهيرة،  و مرسيدس بنز بولمان 600، التي ظهر بها في العديد من المناسبات.

وللعلم فالسيارة "كاديلاك فليتوود 66" هي نسخة واحدة من أصل 900 سيارة فقط تم تصنيعها على مستوى العالم، واشتهرت بأنها سيارة الرؤساء والملوك، والتى زودت بمحرك 8 اسطوانات سعة 2500 سي سي، وزجاج مصمم ضد الأعيرة النارية.
 
ومع مرور الوقت سأل العديد من مصير هذه السيارة النادرة والمقربة من قلوب المصريين، نظرًا أنها كانت سيارة الرئيس السادات، والتى أصبحت الآن مملوكة لأحد المصريين، والذى يدعي هشام رفعت.

والذي اشتراها في عام 2002 من خلال مزاد بالقصر الرئاسي فى القاهرة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
شاهد.. سيارة الرئيس السادات في ذكرى نصر أكتوبر الـ47 .. ومن هو مالكها الجديد؟
شاهد.. سيارة الرئيس السادات في ذكرى نصر أكتوبر الـ47 .. ومن هو مالكها الجديد؟
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