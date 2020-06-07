٣ سيارات في حياة العندليب الأسمر .. وسر «عربية العجمي»

صوته العزب وإحساسه المرهف وشخصيته البسيطة جعلته يتسلل بهدوء وذكاء إلى قلوب الجماهير من المحيط للخليج، لُقب بـ«العندليب»، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الدراما أو السينما مما جعله أشهر مطرب في الشرق الأوسط.





بعد شهرته الواسعة امتلك عبد الحليم حافظ ثلاث سيارات مختلفة كانت شاهدة على تاريخه الفني ولحظات فرحه وحزنه، نستعرضها فى التقرير التالى.





1- فيات فضي

امتلك «العندليب الأسمر» سيارة فاخرة لم يقتنها سوى النخبة وصفوة المجتمع، كانت سيارة باللون الفضي نوعها فيات 130، موديل عام 1974، كانت السيارة نادرة جدا واقتناها 4 شخصيات بارزة أبرزهما السفير الفرنسي ومحمد أنور السادات.





2- عربية المصيف

كان معروف عن عبد الحليم حافظ أنه شخص ذو طابع خاص منظم للغاية، وانعكس ذلك على طريقة اختياره لسياراته.





و حدد العندليب الأسمر سيارة معينة للتجول بها في شوارع العجمي ويقال إنها كانت هدية من الرئيس السادات، كانت سيارة مكشوفة باللون الأبيض تقريبا فارهة وشكلها جذاب للغاية، فضلًا عن مساحتها الواسعة الملفتة للنظر.





3- العندليب وتويوتا