يمتلك 7000 سيارة | أبرز سيارات سلطان بروناي.. معظمها من الذهب..صور

يعيش في قصر مكون من 1700 غرفة، تبلغ ثروته نحو 20 مليار دولار أمريكي، يمتلك أسطول من السيارات يتكون من 7000 سيارة، يرتدي ملابس من الذهب والفضة، إنه السلطان «بروناي» الذي يتمتع بالثراء الفاحش.





يهوى سلطان بروناي السيارات النادرة وباهظة الثمن حتى استطاع امتلاك 7000 سيارة يقدر بـ5 مليارات دولار، يعرف حسن البلقية كأكبر جامع سيارات في العالم، له أكثر من 600 رحلة من سيارات رولز رويس ، و 450 نوع فيراري وأكثر من 380 بنتلي.





في التقرير التالي ترصد أبرز سيارات سلطان بروناي بحسب ما جاء في موقع «هوت كارس» العالمي.





1- سيارة Ferrari F40





عدد قليل من الأفراد هم من يمتلكون تلك السيارة، أنتجت فيراري حوالي 1300 طراز من F40 خلفًا لـ 288 GTO، عندما ظهرت السيارة لأول مرة في السوق، حددت فيراري السعر حول 400000 دولار، و أصبحت السيارة شائعة لدرجة أن بعض المالكين دفعوا عدة ملايين من الدولارات.





والصفة الوحيدة التي جعلت السيارة مميزة وفريدة من نوعها أنها تعمل باليد اليمنى، السلطان لم يكتف بشراء واحدة فقط.





2- سيارة BMW Nazca M12





استدعى السلطان بروناي شركة BMW،لإنتاج سيارة مخصصة له، وصنعت له سيارة BMW Nazca M12، و في عام 1991، كانت السيارة تحتوي على محرك V12 قادر على إنتاج 295 حصانًا وبلغت سرعته القصوى 180 ميلًا.





3- سيارة Mercedes Benz CLK GTR

أراد السلطان بروناي سيارة مرسيدس خاصة وكان يعتقد أن CLK GTR ستضيف لمسة لطيفة إلى مجموعته، في الأصل صممت مرسيدس GTR لسباق بطولة FIA GT. تحت غطاء المحرك ، تتمتع GTR بمحرك V12 مثير للإعجاب 6.9 لتر ، قادر على إنتاج 612 حصانًا، ما يجعل هذه السيارة مميزة هو أنها نسخة GTR الوحيدة في العالم التي توفر القيادة اليمنى.





4- سيارة Rolls Royce Silver Spur II

احتفل السلطان بزفاف أصغر أبنائه، وعقب الاحتفال تجول العروسان في شوارع العاصمة الهادئة عادة في سيارة رولز رويس مكشوفة مرصعة بالذهب في بداية احتفالات شعبية على نطاق ضيق، في حين أن السلطان لديه أكثر من 600 رولز رويس، لكنه أصر على التباهي من خلال السيارة المطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا، بلغت قيمتها 14 مليون دولار.



