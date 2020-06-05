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سيارات

أهم 3 سيارات ظهرت في سلسلة أفلام Fast & Furious

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
أهم 3 سيارات ظهرت
أهم 3 سيارات ظهرت في سلسلة أفلام "Fast & Furious"
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قسم السيارات
تعد سلسلة أفلام Fast & Furious"" التي طلت علينا في 2001 وظلت مستمرة معنا حتي عام 2019 واحدة من أكثر أفلام السيارات حصدًا لإعجاب وحب الملايين حول العالم، وهو الأمر الذى جعلتا منتظرون بمنتهي اللهفة صدور جزئها العاشر منها، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 عطل ذلك.

ومن المعروف أن سلسلة أفلام "السرعة والغضب" هي أفلام سباق سيارات معدلة خصيصًا لهزيمة الخصم الآخر، من خلال إضافة مميزات وإمكانيات متعددة علي محرك العربية مما جعل البعض يقع في حب العديد من السيارات التي ظهرت بل ويتخذ إحداهم كسيارة أحلامه.

وفيما يلي سنستعرض معكم مواصفات أبرز 3 سيارات ظهرت حتي الآن في السلسلة حسبما ذكرها موقع "فاندوم" :

1- دودج تشارجر
ارتبط "دومينيك توريتو" بتلك السيارة السوداء، بالرغم من أن والده لقي حتفه بسببها أثناء استباقه بها مع زملاءه لأن والده هو من صنعها داخل مرآب بيته ، وتتميز دودج تشارجر R / T  موديل 1970، بقوة 900 حصان ودفع خلفي، مزودة بمحرك ''كرايسلر 426" v-8 ، من طراز BDS 8-71 Roots .

واستخدمت تلك السيارة أكسيد النيتروز وعجلات كاترين وشبكة ثابتة غير قابلة للصدأ، أما الإطارات فجاءت ماركة كونتيننتال سبورت كونتاكت التي يبلغ طولها 18 × 8.0 بوصة في الأمام و 18 × 8.5 بوصة في الخلف.

2- نيسان سكايلاين GTR
لا تزال تلك السيارة موجودة في استوديوهات هوليود ويتم عرضها عرضها كواحدة من المركبات في قسم Picture Cars،و قد تم تم استئجار تلك السيارة من المستشار الفني "كريج ليبرمان" لسلسلة السرعة والغضب وكانت في الأساس سوداء اللون ولكن أعيد طلائها من قبل كريج ومن قبل أسرة الفيلم مرة أخرى.

تتميز تلك السيارة الرياضية بإنها موديل 1999وتقفز على الجسور والمناطق العالية لكونها مدمجة ومتوسطة الحجم لها 2 باب كوبيه، أما محركها فيأتي بسعة 2.6 لتر بشاحن توربو مزدوجl6، ست سرعات بقوة 332 حصان ونظام الدفع الرباعي.

3- جنسن انترسبتور
وهي السيارة التي قادتها "ليتي أورتيز" بالجزء السادس من السلسلة، تم شراؤها من كاليفورنيا بسبب عدم وجود نماذج اعتراضية بإنجلترا، حيث كان من الممكن أن يكون مقعد السائق موجودًا على اليد اليمنى.

أُنتجت السيارة سنة 1971، وتندرج ضمن السيارات الفارهة، مزودة بناقل حركة يدوي وبمحرك كرايسلر ذي 8 اسطوانات  LS3 V8بسعة 7.2 لتر ، وهي سيارة بريطانية مع لمسات فرنسية.
أهم 3 سيارات ظهرت في سلسلة أفلام Fast & Furious
أهم 3 سيارات ظهرت في سلسلة أفلام Fast & Furious
أهم 3 سيارات ظهرت في سلسلة أفلام Fast & Furious
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