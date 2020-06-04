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سيارات

شاهد.. بالصور أكثر 10 سيارات شهرة وتداولا على موقع إنستجرام

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:18 م
سيارات انستجرام
سيارات انستجرام
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عزة عاطف
يتداول محبو السيارات صورا لطرازاتهم المفضلة على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع الصور إنستجرام، والتي تنم عن ميل المستخدمين للموديلات ذات الأسعار المتواضعة.


ووفقًا للهاشتاجات التي تحمل اسم كل سيارة فقد تم حساب عدد المرات والمنشورات المكررة التي ذكر فيها كل موديل مرفقًا بصورته، إليك أكثر 10 سيارات شهرة على موقع إنستجرام:


1. فورد موستانج


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جاءت السيارة الرياضية الأمريكية فورد موستانج في المرتبة الأولى بين محبي السيارات، حيث تم ذكرها 11,947,872 مرة على إنستجرام.


2. هوندا سيفيك

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احتلت السيارة السيدان هوندا سيفيك المرتبة الثانية في موقع الصور إنستجرام، حيث تمت الإشارة إليها 7,402,365 مرة.




3. نيسان GT-R


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في المرتبة الثالثة تم نشر السيارة الرياضية "وحش الجودزيلا المتجدد" نيسان جي تي آر حوالي 7,019,123 مرة.


4. بي ام دبليو M3

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دخلت BMW طراز M3 المرتبة الرابعة، حيث تمت الإشارة إليها حوالي 5,817,457 مرة على إنستجرام.


5. جيب رانجلر

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جاءت سيارة جيب رانجلر ذات المحرك المميز 3500 سي سي في المرتبة الخامسة، حيث تم ذكرها 5,137,019 مرة.

 

 

6. شيفروليه كامارو

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