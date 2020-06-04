شاهد.. بالصور أكثر 10 سيارات شهرة وتداولا على موقع إنستجرام





ووفقًا للهاشتاجات التي تحمل اسم كل سيارة فقد تم حساب عدد المرات والمنشورات المكررة التي ذكر فيها كل موديل مرفقًا بصورته، إليك أكثر 10 سيارات شهرة على موقع إنستجرام:



1. فورد موستانج



يتداول محبو السيارات صورا لطرازاتهم المفضلة على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع الصور إنستجرام، والتي تنم عن ميل المستخدمين للموديلات ذات الأسعار المتواضعة.





2. هوندا سيفيك

جاءت السيارة الرياضية الأمريكية فورد موستانج في المرتبة الأولى بين محبي السيارات، حيث تم ذكرها 11,947,872 مرة على إنستجرام.





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3. نيسان GT-R



احتلت السيارة السيدان هوندا سيفيك المرتبة الثانية في موقع الصور إنستجرام، حيث تمت الإشارة إليها 7,402,365 مرة.





4. بي ام دبليو M3

في المرتبة الثالثة تم نشر السيارة الرياضية "وحش الجودزيلا المتجدد" نيسان جي تي آر حوالي 7,019,123 مرة.



دخلت BMW طراز M3 المرتبة الرابعة، حيث تمت الإشارة إليها حوالي 5,817,457 مرة على إنستجرام.



5. جيب رانجلر

