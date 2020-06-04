4 سيارات دخلت التاريخ من أوسع أبوابه.. أبرزها « أودي كابريوليه»



هناك بعض السيارات الملكية التي دخلت التاريخ وتركت بصمة في قلوب الجماهير رغم مرور أكثر من مائة عام على ظهورها بسبب فخامتها ولونها وذوقها الراقي، واتخذت فيما بعد كرمز للثراء والفخامة.









ولعل أهم ما يميز هذه السيارات أنها حظت بمتابعة الملايين من البشر، بسبب ظهورها فى أحداث هامة، منها سيارات حفل زفافي الأميرين ويليام وهارى، نجلى الأميرة الراحلة ديانا.









وفيما يلى نستعرض القائمة:





1- «جاجوار رودستر»



حرص الزوجان هاري وماركل خلال الاحتفال بزفافهما على استقلال سيارة كلاسيكية خطفت الأنظار وسلطت العديد من وسائل الإعلام العالمية الضوء عليها، وهي سيارة «جاجوار رودستر E-Type Zero » المزودة بـ محركًا كهربائيًا وهى موديل 1968، بعد تحويلها لسيارة صديقة للبيئة

وتكلف تعديلها قرابة 350 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو (8.3 مليون جنيه مصري).









2- أستون مارتن

حرص كل من الزوجين «كيت وويليام» على استقلال سيارة كلاسيكية في حفل زفافهما وهى من من طراز «أستون مارتن».









يشار إلى أن السيارة تم وضعها بعد زفافهما في معرض للسيارات بقصر وندسور.









3- دي ديون بوتون

في عام 1890، اقتنى الأمير "عزيز" حفيد الخديوي إسماعيل عربة فرنسية ماركة "دي ديون بوتون" ليصبح صاحب أول سيارة في مصر، لم يكن الهدف من شرائها استخدامها كوسيلة للانتقال بقدر ما كانت وسيلة للترفيه والتفاخر والمغامرة، ففي القرن التاسع عشر كانت الوسيلة الرسمية للانتقال هي العربات والمركبات التي تجر بواسطة الخيول والبغال والحمير.





وكانت تلك السيارة "دي ديون بوتون" معروفة بين الأثرياء والتجار وذاع صيتها بين الناس لدرجة أن الأمير محمد على توفيق قام بامتلاك نسخة منها، ليواكب الموضة.









4- أودي كابريوليه

اشتهرت ساحرة القلوب الأميرة ديانا بالبساطة والرقي في حياتها الشخصية، وانعكس ذلك في طريقة اختياراتها للسيارات الكلاسيكية والرياضية، وكانت تُفضل استقلال سيارة «أودي كابريوليه» وهي من تصميم وصنع شركة "أودي" الألمانية، بنظام قيادة أوتوماتيكي ممتع بإمكانية "4" سرعات متتالية، وكانت تلك السيارة متاحة للنخبة والأثرياء فقط وهى موديل 1994.









