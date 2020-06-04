سعرها 4 ملايين جنيه..تعرف على سيارة أحلام الفنانة ريهام أيمن..صور

تتميز دومًا سيارات مرسيدس الألمانية العريقة بالفخامة والرقي سواء في الشكل أو الحجم و حتى اللون، الفضل فى ذلك لمميزاتها وقدرتها على السير في أحلك الظروف، بالإضافة لرفاهيتها المطلقة لذلك فهي سيارة الأحلام بالنسبة للكثيرين.





على الجانب الآخر، نشرت الفنانة ريهام أيمن صور لها برفقة سيارة مرسيدس، عبر موقع التواصل الإجتماعى الشهير لتبادل الصور انستجرام، وعلقت قائلة:«سيارة أحلامي.. مرسيدس g500»، وهى متزوجة من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015 وأنجبت منه طفلين.





جدير بالذكر أن سيارة مرسيدس G500 تحتوي على العديد من المواصفات أبرزها أنها تسير على الأراضي الواعرة غير المستوية كالجبال والصحراء، وبفضل قاعدة العجلات التي زاد طولها 5 سم، مع زيادة العرض بمقدار 12 سم أصبحت السيارة تتمتع بأماكن أكثر راحة لخمسة ركاب ومقاعد خلفية متغيرة ومساحة أوسع لحيز الأمتعة.





وتعتمد سيارة مرسيدس G500 مع نظام الدفع الرباعي والأقفال الثلاثة، وناقل الحركة اليدوي من 9 سرعات سجعل السيارة تتسارع بشكل أفضل وأسرع. على سواعد محرك V8 سعة 4,0 لتر وبقوة 310 كيلووات/422 حصان،



