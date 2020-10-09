بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بوب كورن الدجاج

يعتبر بوب كورن الدجاج من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثيرون،وبالأخص الصغار مما يدفع البعض إلى شرائها من المطاعم والمحلات.
وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على النحو التالي:
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مقادير بوب كورن الدجاج
صدور دجاج مكعبات صغيرة
-التتبيلة
بيضة
مستردة
ملح
فلفل أسود
كزبرة جافة ناعمة
زنجبيل بودرة
بابريكا
كركم
قرفة ناعمة
بودرة
ثوم
بهارات
دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نشا
زيت للقلى
- التقديم
مايونيز
كاتشاب
ثومية
طريقة تحضير بوب كورن الدجاج
-يخلط البيض مع الملح والفلفل الأسود والتوابل والمستردة
-يخلط الدقيق والنشا والبيكينج باودر والملح والفلفل الأسود
-يضاف لخليط الدقيق القليل من الماء ويقلب كل الخليط
-تتبل قطع الدجاج بالتوابل والملح والفلفل الأسود
-تقلب قطع الدجاج في خليط الدقيق
-يقلى في الزيت حتى تمام النضج
-يقدم مع الكاتشب والمايونيز والثومية