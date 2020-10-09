بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بوب كورن الدجاج

يعتبر بوب كورن الدجاج من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثيرون،وبالأخص الصغار مما يدفع البعض إلى شرائها من المطاعم والمحلات.





وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على النحو التالي:





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