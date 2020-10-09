بعد تألقه في حفل الجلالة.. الجمهور يبحث عن حكيم

شارك النجم حكيم في الفقرة الثانية من الحفل الغنائى الضخم، الذى أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة خلال اليومين الماضيين، احتفالًا بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc حصريا.





وبدأ حكيم الحفل بأغنيته الشهيرة "السلام عليكم"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر، ليواصل تقديم فقرته الغنائية بتقديم أشهر أغنياته منها، كله يرقص، قلبى يا ناس، ليلة بمبى، جانى جانى، سيبونا في حالنا، هابوسه، حلاوة روح





حرص حكيم على توجيه كلمة خلال حفل المقام بمدينة الجلالة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، قائلا: تحيا مصر بسواعدها وبالفكر اللى نفذ وصنع وبكل مصرى فخور ببلده، وإحنا بنفتخر بمدينة الجلالة والإنجازات المعمولة فى كل مكان فى مصر، ليقدم بعدها أغنية "مصر أهى





الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، وهم النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.





وبث الحفل من منطقة الجلالة وهو الحفل الأول الذي يقام في هذه المنطقة التي تجسد بوضوح الارادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الانجازات الكبري للرئيس عبد الفتاح السيسي وكونها نموذجًا مهمًا للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفذيها مؤخرًا .





كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد بادرت برعاية هذا الحفل الكبير بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية تحرص عليها الجامعة بشكل مستكر في إطار التزامها الدائم بمبادئ المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية الكبرى التى تستهدف في المقام الأول بث روح الانتماء بين الشباب وهو ما دفع الجامعة الى رعاية هذا الحفل الفنى الكبير من أجل احياء ذكري النصر العظيم التى تبعث في النفس الشعور بالانتماء للوطن الى جانب انه يعكس وبشكل لافت للنظر الفخر بالانجازات الكبرى التي يتم حققها يوما. بعد الاخر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .