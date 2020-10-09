بعد اكتشاف ثقب كبير بالأوزون..الأرصاد تؤكد: لا يوجد تأثير مباشر على مصر

علقت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية ، على اكتشاف هيئة الارصاد العالمية ثقب أوزون فوق القطب الجنوبي، موضحة أن الثقب وصل لتعمق كبير خلال فترة من شهر اغسطس لشهر أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن تأكل طبقة الأوزون ناتج عن الغازات الملوثة.





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن غاز الفلورو كربون من الغازات السامة ، التي تسببت في تأكل الأوزون ، والذي وقعت الكثير من الدول على الابتعاد عن استخدامه .





ولفتت "شاكر" ، إلى أن الظاهرة لا تتسبب بضرر مباشر على مصر ، نظرا لأن مصر تقع في القطب الشمالي من الكرة الارضية ، موضحة أن ثقب الاوزون يؤثر على كافة الانشطة في باقي دول العالم ، ويتسبب في ارتقاع درجة حرارة الارض .





وأوضحت "شاكر" أن مصر تمتلك أربع محطات لقياس الاوزون ، في مدن الغردقة والقاهرة ومطروح واسوان ، مشيرة إلى أن الارصاد الجوية المصرية ترسل تقارير مستمرة للارصاد العالمية .





وأشارت "شاكر" إلى أن ثقب الأوزون تسبب في العام الماضي بأمطار قوية جدا ، غير معتادة ، لافتة إلى أن التغيرات المناخية أثرت على العالم ، وتبعا لها مصر .



