5 دول من الناتو تشارك في مناورات «محارب الكوبرا 2026» الجوية ببريطانيا

تشارك أطقم جوية ومتخصصون من خمس دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مناورات جوية بالمملكة المتحدة، ضمن تدريبات «محارب الكوبرا 26-2» (Cobra Warrior 26-2)، التي تقودها القوات الجوية الملكية البريطانية.

وتجرى المناورات خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة قوات من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بهدف التدريب على دمج الطائرات وأنظمة القيادة والسيطرة في تنفيذ عمليات جوية معقدة، بحسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء قيادة القوات المتحالفة فى أوروبا.

وتهدف المناورات إلى تعزيز جاهزية القوات الجوية الملكية البريطانية للعمليات القتالية، واختبار قدرات القيادة والسيطرة ومرونة القوات العاملة من القواعد البريطانية، إلى جانب تعزيز قدرتها على دمج الطائرات والأطقم التابعة للدول الحليفة خلال المهام التي تتطلب تنسيقاً عالياً.

كما تدعم «محارب الكوبرا» أولويات القوات الجوية الملكية البريطانية المتعلقة بالاستعداد للعمليات القتالية وتعزيز دور الناتو، إذ يتيح التدريب المشترك مع الحلفاء لأطقم الطائرات والمتخصصين تطوير المهارات والإجراءات المشتركة اللازمة للعمل ضمن قوة تابعة للحلف.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الملكية البريطانية، المارشال الجوي السير هارف سميث، إن المناورات تختبر دفاعات القوات الجوية وقدرتها على العمل إلى جانب حلفائها في الناتو خلال النزاعات، مضيفاً أن «محارب الكوبرا» توفر فرصة للتدرب على الاستجابة لأي عدوان.

وتشارك في المناورات طائرات «تايفون» و«إف-35 لايتنينج» و«بي-8 إيه بوسيدون» وطائرات للنقل الجوي البريطانية، إلى جانب طائرات وأطقم من دول حليفة أخرى. كما تشمل التدريبات طائرات «إي-3 إيه» التابعة للناتو والمخصصة للإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جواً، بما يضيف قدرة تابعة للحلف إلى التدريبات.

ويشارك أفراد من القوات الجوية الإيطالية المتمركزين في قاعدة «واديينجتون» التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، إلى جانب أفراد من القوات الجوية الألمانية في قاعدة «كرانويل»، في العمل والتدريب مع نظرائهم البريطانيين.

وتتيح مشاركة القوات الحليفة تطوير إجراءات تشغيل مشتركة والتدرب على العمل كقوة موحدة، بما يعزز قابلية التشغيل البيني بين القوات المشاركة.

وتعد تدريبات «محارب الكوبرا» كذلك التدريب النهائي لدورات «مدربي الأسلحة المؤهلين» التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، حيث يتيح التدريب واسع النطاق بمشاركة الحلفاء للمتدربين تطبيق مهاراتهم في سيناريوهات تتطلب مستوى مرتفعاً من التنسيق، وتعزيز القدرة على العمل المشترك التي تعتمد عليها عمليات الناتو.