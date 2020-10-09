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فن

برفقة أبطالها..محمد محمود عبد العزيز يشيد بمسرحية اللوكاندة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد محمود عبد العزيز فى الصورة برفقة نجوم مسرحية اللوكاندة والنجم أشرف عبد الباقى .

وعلق محمد محمود عبد العزيز :"مسرحية {اللوكانده} بجد حلوه اوى و ضحك كتير ما شاء الله، بجد ضحكت من قلبى، الف مبروووووووووك "

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :
-فينك يا نجم
-هيا مسرحية جميلة فعلا 

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يذكر أن أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

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