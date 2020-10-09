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توك شو

استشاري صدر: لا يوجد حتى الآن لقاح فعال لفيروس كورونا..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور عصام مغازي، استشاري أمراض الصدر، إن ارتفاع نسب الشفاء هو فضل كبير من ربنا، في ظل ارتفاع الإصابات في كافة بلاد العالم، لافتا إلى أن مجهودات الدولة واستعدادها ، أكبر عامل مساعد في تلك المرحلة .

وأضاف الدكتور عصام مغازي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الاطباء المصريين مدربين على أعلى مستويات ، ويقوموا بتحديد برتوكولات العلاج ، على أعلى خبرة ومستوى ، موضحا أن مصر تطبق كافة البرتكولات العالمية .

وأشار استشاري الصدر إلى أنه لايوجد حتى الان لقاح فعال وأمن لكورونا ، موضحا أن لقاح الانفلونزا هام جدا لفئات الفريق الطبي ، وأصحاب الامراض المزمنة والصدرية ، لانه يحميهم بنسبة كبيرة من مضاعفات الاصابة بكورونا .

تواصل هيئة السكك الحديدية، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وكانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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