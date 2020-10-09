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تعليم

المالية: لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
التعليم العالى
التعليم العالى
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث،  مُوضحةً استمرار صرف بدل الجودة وتحسين الأداء الصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، باعتباره حقًا قانونيًا ولا يمكن المساس به، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة.

​ وفي سياق متصل، تم تخصيص 1.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخولهم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).
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