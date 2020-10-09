المشيخة في أسبوع.. حريق بالجامع الأزهر.. والطيب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

الأزهر في أسبوع

الإمام الأكبر: نصر أكتوبر سيظل درسًا خالدًا للمصريين وكل أحرار العالم

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية

الطيب يكلف بمتابعة حريق الجامع الأزهر وإعداد تقرير بشأنه

شيخ الأزهر يدعو محبي السلام لوقف النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان

شيخ الأزهر ناعيا محمد كمال إمام: فقدنا عَلمًا من علماء الشريعة الإسلامية

بثلاث لغات.. شيخ الأزهر يستنكر تصريحات تهاجم الإسلام

حسن الصغير رئيسا لأكاديمية الأزهر للتدريب خلفا للضويني

باحث فرنسي يثمن جهود المرصد في مكافحة التطرف





شهدت مشيخة الأزهر الشريف، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





في البداية، استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، والوفد المرافق له.

وقال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنه حرص على لقاء فضيلة الإمام الأكبر رغم أن الزيارة مدتها يوم واحد، نظرًا لما تابعه من جهود كبيرة ومهمة لشيخ الأزهر والمؤسسة الأزهرية لزرع بذور الخير والسلام بين الناس ومحاربة كل أشكال العنف والتعصب وخطاب الكراهية، وهو ما تسعى إليه الوكالة الأمريكية من أجل الارتقاء بالإنسان، وبذل الجهود الرامية إلى بحث وحل مشكلات التنمية الاقتصادية والحرية الدينية.





كما حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، واطلاع فضيلته بالمستجدات أولا بأول.

واطمأن فضيلة الإمام الأكبر، من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر، على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

وعلق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على النزاع المسلح القائم بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، بكلمة موجزة باللغتين العربية والإنجليزية.



ونشر شيخ الأزهر، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا "الاحتكام لصوت العقل يحتم وقف إطلاق النار بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا، ندعو كل محبي السلام والإنسانية لبذل المساعي من أجل وَقفِ النزاع المسلح واللجوء إلى الحلول السلميَّة لإنهاء الصراع بين الدولتين.



ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عامًا.

وأكد الإمام الأكبر أن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وترك إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي، وقد فقدنا بموته علمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، وستظل كتبه ومؤلفاته -وبخاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية- مقصدًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم.

وتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



وأعرب الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن غضبه الشديد تجاه التصريحات التي اتهمت الدين الإسلامي ببعض التهم الزائفة والبعيدة تمامًا عن جوهر هذا الدين ورسالته السمحة.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته، بثلاث لغات -العربية والإنجليزية والفرنسية- على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كتب فيها : "في الوقت الذي نسعى فيه مع حكماء الغرب لتعزيز قيم المواطنة والتعايش، تصدرُ تصريحات غير مسؤولة، تتخذ من الهجوم على الإسلام غطاءً لتحقيق مكاسب سياسية واهية"، مشددًا على أن "هذا السلوك اللاحضاري ضد الأديان يؤسِّس لثقافة الكراهية والعنصرية ويولِّد الإرهاب".

وتقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الإمام الأكبر أن نصر أكتوبر المجيد سيظل درسًا خالدًا للمصريين وكل أحرار العالم عن أسمى معاني العزة والكرامة، وسيبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه الطغاة والمحتلين.

ودعا جموع المصريين أن يستلهموا من هذه الذكرى معاني العزيمة والإصرار والعمل للنهوض بمصرنا الغالية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.



وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن صلاح الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، رئاسة أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، خلفًا للدكتور محمد الضويني.



