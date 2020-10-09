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رياضة

بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات.. وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:55 ص
مهرجان الدراجات
مهرجان الدراجات
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ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي القومي للدراجات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في يوم النصر"، بمشاركة ٢٠ ألف شاب  من  كافة محافظات الجمهورية، إحتفالا بالذكرى رقم ٤٧ لانتصارات حرب اكتوبر المجيد.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن تخصيص وزارة الشباب والرياضة  جوائز رمزية تصل إلى ٥٠٠ جنيه لأول ٢٥ متسابق على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية، تشجيعا لكل المشاركين.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة إحتفالًا بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بمشاركة شباب مصر في كل محافظات الجمهورية، احتفالا بنصر اكتوبر المجيد، لافتا الي ان هذه المشاركة تعبر عن قيمة الولاء والانتماء لهؤلاء تجاه وطننا الحبيب مصر، وموجها التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري، بهذه الذكرى التي ستظل محفورة في وجدان كل مواطن مصري.

واختتم صبحي حديثه،قائلا: إن ملحمة اكتوبر ستبقى شعلة مضيئة شاهدة على عظمة مصر وقواتها المسلحة التي تقدم كل غالٍ ونفيس من اجل رفعة وطننا العزيز.

يذكر ان الادارة المركزية لتنمية الرياضية، قد نفذت هذا المهرجان بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية.
بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات.. وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات
بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات.. وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات
بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات.. وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات
بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات.. وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات
بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات.. وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات
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