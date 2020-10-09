نشرة المرأة والصحة.. علامة بالجلد تشير للإصابة بـ كورونا.. و8 حقائق عن النقرس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها عقد قران الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.









توجد بعض الأخطاء البسيطة التى تقع فيها المرأة دون قصد تتسبب في افساد مظهرها وإطلالتها وتجعلها تبدو كأنها فتاة مهملة.









وجد الباحثون أن الأعراض التي تظهر على النساء الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن تستمر لمدة شهرين أو أكثر.





قال أحد كبار أطباء الأمراض المعدية إن لقاحًا تجريبيًا مزدوجًا لكل من الإنفلونزا والفيروس التاجي كورونا المستجد يتم تسليمه عن طريق رذاذ الأنف سيدخل في الدراسات البشرية في هونج كونج الشهر المقبل.





أبلغ بعض مرضى الفيروس التاجي كورونا عن ظهور طفح جلدي، يُعرف باسم الطفح الفيروسي، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد (BAD)، بالاشتراك مع تطبيق COVID Symptom Study.





النقرس هو مرض يصيب احد المفاصل أو النقرس الحاد يصيب العديد منها، ويحدث النقرس بسبب كثرة حمض اليوريك في مجرى الدم وتراكم بلورات اليورات في أنسجة الجسم.





كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن فقط ، وليس السمنة فقط ، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من العدوى.



