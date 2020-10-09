تكلفة باهظة.. تعرف على سعر إطلالة بوسي في عقد قران هنادي مهنا

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها عقد قران الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.





تألقت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون اللبني المزين بنقوشات الورد المبهجة و نسقت معه بلوزة ذا أكمام طويلة بنفس النقوشات.





وقد حملت إطلالة بوسي في عقد قران هنادي مهنا توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وبلغ سعر البلوزة 720 يورو بينما البنطلون 420 دولار أمريكى.





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وأنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي من علامة CHRISTIAN LOUBOUTIN، وبلغ ثمنه 875دولار فيما نسقت معها إطلالتها حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك الفاتح من دار الأزياء العالمية valentino، ووصل ثمنها إلي 1975 دولار.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابيةه المتناسقة مع لون بشرتها.





ويذكر ان احتفلت الفنانة هنادي مهنا مساء يوم الثلاثاء، بعقد قرانها على الفنان أحمد صالح خالد في إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة وسط حضور الأهل والأصدقاء، ومجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير.



