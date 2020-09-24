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مرأة

بمزيج من الألوان.. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت المطربة الشعبية بوسي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة ورقيقة على الموضة. 

وعلقت على الصورة قائلة " صورة من برنامج السهرانين" ، وارتدت من الاستايسلت مي جلال وكانت تسريعة الشعر من المصفف عاشور .

وظهرت بوسي، بفستان مجسم يأخذ مزيج من الألوان المتناسقة ونسقت معه حذاء بكعب باللون الابيض يليق بإطلالتها التي تتماشى مع أحدث صيحات الموضة.

وتركت بوسي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بأسورة يد لإكمال إطلالاتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت بوسي ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر. 

وتحرص بوسي على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالتها متنوعة وعصرية وتنوع بين الكاجوال والشهرة. 

يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها على إنستجرام وعلق الجمهور قائلا "برنسيسة يا برنسيسة " وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالة بوسي.

بمزيج من الألوان.. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة
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